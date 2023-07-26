Устав ООН дает нам право на самозащиту — Маркарова об атаке БПЛА на РФ
Устав ООН абсолютно четко разрешает нам право на самозащиту. На нас напали, это четко агрессия России против нас. Мы никогда не представляли никакой угрозы для России, если только наше намерение быть европейцами и демократами не является для них угрозой.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 11:25;
Корреспондент Оксана Маркарова, посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Устав ООН абсолютно четко разрешает нам право на самозащиту. На нас напали, это четко агрессия России против нас. Мы никогда…".