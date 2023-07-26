Live
  • Ср 26.07.2023
    • Харьков
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.4
    • 🟢

Устав ООН дает нам право на самозащиту — Маркарова об атаке БПЛА на РФ

Мир 11:25   26.07.2023
Оксана Маркарова
посол Украины в США
Устав ООН дает нам право на самозащиту — Маркарова об атаке БПЛА на РФ

Устав ООН абсолютно четко разрешает нам право на самозащиту. На нас напали, это четко агрессия России против нас. Мы никогда не представляли никакой угрозы для России, если только наше намерение быть европейцами и демократами не является для них угрозой.

Автор: Оксана Маркарова, посол Украины в США
Популярно
На Купянском направлении армия РФ ввела в бой главные силы — Машовец
На Купянском направлении армия РФ ввела в бой главные силы — Машовец
26.07.2023, 08:47
Терехов поставил задачу остановить стройку на Пушкинской в Харькове (фото)
Терехов поставил задачу остановить стройку на Пушкинской в Харькове (фото)
25.07.2023, 18:29
Удар по перекупщикам: билеты на поезда в Польшу будут продавать только онлайн
Удар по перекупщикам: билеты на поезда в Польшу будут продавать только онлайн
25.07.2023, 21:05
Машовец привел свидетельства серьезности намерений РФ на Купянском направлении
Машовец привел свидетельства серьезности намерений РФ на Купянском направлении
25.07.2023, 09:09
Будет взрыв: на Харьковщине работают саперы
Будет взрыв: на Харьковщине работают саперы
26.07.2023, 11:01
Воины ВСУ могут погибнуть на передовой от низкосортных китайских турникетов
Воины ВСУ могут погибнуть на передовой от низкосортных китайских турникетов
24.07.2023, 21:43

Новости по теме:

10:21
У врага есть тактические продвижения на Купянском направлении — Згурец
09:40
Заявления МО РФ о наступлении на Купянском направлении преувеличены — ISW
08:47
На Купянском направлении армия РФ ввела в бой главные силы — Машовец
08:09
Ночью харьковская 92 ОМБр ликвидировала танк врага за 2,2 млн долларов (видео)
07:25
Два авиаудара, «Шахеды» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба ВСУ

  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Устав ООН дает нам право на самозащиту — Маркарова об атаке БПЛА на РФ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 11:25;

    • Корреспондент Оксана Маркарова, посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Устав ООН абсолютно четко разрешает нам право на самозащиту. На нас напали, это четко агрессия России против нас. Мы никогда…".