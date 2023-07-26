Гонки технологий. Украина во время войны стала суперлабораторией дронов

Война в Украине совершает революцию в противостоянии дронов с помощью ИИ. Появление беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта имеет большие перспективы для ВСУ. Но эти достижения могут в будущем использовать нечестные игроки и террористы, пишет The Washington Post.

На открытом испытательном поле в сельской местности Украины беспилотник, оснащенный бомбой, потерял связь со своим оператором после того, как попал под действие электронного оборудования для постановки препятствий. Но вместо того, чтобы упасть на землю, дрон ускорился к своей цели и уничтожил ее.

Беспилотник избежал судьбы тысяч других беспилотных самолетов в этой войне, полагаясь на новое программное обеспечение искусственного интеллекта, учитывающее электронные помехи, которые сейчас обычно использует рф. Оно стабилизировало дрон и удерживало его нацеленным на предварительно выбранную цель. Возможности искусственного интеллекта помогают беспилотнику выполнять свою миссию, даже если его цель движется, что является значительным улучшением существующих беспилотников, отслеживающих определенные координаты.

Такая технология искусственного интеллекта, которую разрабатывают все больше украинских компаний-производителей БПЛА, является одним из нескольких инновационных скачков, которые происходят на внутреннем рынке дронов Украины. Так они ускоряют и демократизируют смертоносность беспилотных военных средств, что особенно важно для ВСУ, которая борется с большим и лучше оснащенным врагом.

Улучшение скорости, дальности полета, грузоподъемности и других возможностей немедленно влияют на поле боя, позволяя Украине уничтожать российскую технику, взрывать посты наблюдения и даже разрушать части престижного Керченского моста.

Инновации в дизайне и программном обеспечении, а также массовое распространение ноу-хау пилотирования также, вероятно, повлияют на то, как дроны будут использовать после войны в Украине, что будет иметь серьезные последствия для правительств, противостоящих сепаратистам, наркокартелям и экстремистским группам, желающим получить технологическое преимущество.

«Поскольку десятки тысяч людей проходят обучение с дронов с обеих сторон в этой войне, очень вероятно, что этот опыт распространится далеко и широко, включая нечестных игроков», — говорит Сэмюэль Бендетт, эксперт по дронам CNA, работающий в российском аналитическом центре в Вашингтон.

Украина, известная сельским хозяйством и тяжелой промышленностью, не является очевидным местом для инноваций в сфере дронов. Война, однако, превратила страну в своеобразную суперлабораторию изобретений, привлекающую инвестиции от известных бизнесменов, среди которых бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт. Более 200 украинских компаний, занимающихся производством беспилотников, сейчас работают рука об руку с военными частями на передовой, чтобы наладить и усовершенствовать беспилотники, чтобы улучшить их способность убивать и шпионить за врагом.

«Это гонка технологий 24/7», — сказал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в своем офисе в Киеве. «Задача состоит в том, что каждый продукт в каждой категории нужно менять каждый день, чтобы получить преимущество».

32-летний Федоров руководит украинской программой «Армия беспилотников», которая направлена на максимальное использование Киевом разведывательных и ударных дронов, чтобы компенсировать большое преимущество рф в авиации и артиллерии.

В прошлом году программа помогла частным компаниям обучить более 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов с целью обучения еще 10 тысяч в течение следующих 6 месяцев.

Военно-воздушные силы рф, по оценкам, в 10 раз превышают украинские, но Киев оставил их большую часть на земле после того, как сбил несколько десятков истребителей в первые дни конфликта.

Беспилотники позволили Украине осуществлять наблюдение и поражать чувствительные цели далеко за линией врага, повышая точность своей обычной артиллерии.

Однако БПЛА обладают гораздо меньшей огневой мощью, чем истребители, поэтому Киев просит предоставить F-16 и другие драгоценные средства, такие как ATACMS (сокращение от Army Tactical Missile System) ракетные системы большой дальности. Между тем развитие отечественной индустрии дронов является главным приоритетом.

Команда Федорова ускоряет контракты на закупку беспилотников между компаниями и Министерством обороны, сокращая процесс «с 2 лет до 2 месяцев», – сказал Дмитрий Ковальчук, соучредитель киевского производителя беспилотников Warbirds of Ukraine.

А Министерство обороны Украины поделилось российскими технологиями глушения с компаниями-производителями дронов, позволяя им проверять свою продукцию на некоторых лучших в мире средствах радиоэлектронной борьбы — привилегия, которой не имеет подавляющее большинство международных компаний-производителей беспилотников.

«На Западе вы не можете просто запустить глушитель просто для того, чтобы проверить свой продукт», — сказал Андрей Лискович, бывший руководитель Uber, покинувший Кремниевую долину, чтобы помочь Украине во время войны. «Вам нужна специальная лицензия, и даже если она у вас есть, она распространяется только на узкую отгороженную территорию».

«Вот почему это одна из сфер, где у Украины очень реальная возможность разработать решение мирового уровня», – сказал Лискович.

Производители БПЛА получают постоянную обратную связь с фронта, что позволяет им немедленно вносить коррективы, чтобы уменьшить уязвимость и повысить летальность дронов.

Россия, которая медленно отдавала себе отчет в важности наступательных БПЛА в конфликте, недавно ответила созданием собственной добровольческой армии дронов и внедрением нового оружия радиоэлектронного помех. Использование нею самодетонирующихся дронов, в том числе ZALA, Lancet и иранских Shahed создало угрозу для украинских городов и замедлило контрнаступление Украины.

По оценкам Украины, рф уничтожает около 1 тысячи украинских БПЛА в месяц, сказал Федоров. По другим оценкам, уровень потерь составляет 10 тысяч в месяц, что побудило Киев искать пути увеличения производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что быстро стало крупнейшей войной беспилотников в истории.

Типы разрабатываемых в Украине беспилотников .

СОИКА

Производитель: Warbirds

Радиус действия: 30 км

Продолжительность полета: 60 мин.

КАРАТЕЛЬ

Производитель: UA Dynamics

Радиус действия: 45 км

Уб-75хе

Неуправляемая бомба осколочно-фугасная калибра 75 мм

Разведчик

Производитель:

Twist Robotics

диапазон:

10 км

Продолжительность полета:

60 мин.

Полезная нагрузка: 3 кг

УКРАИНСКИЙ ВОЕННО-МОРСКИЙ БИПЛАТ

Производитель:

Украина

Максимальная скорость:

80 км/час

диапазон:

до 800 км

Боевая нагрузка:

до 200 кг

Автономность:

вплоть до

60 часов

Длина 5, 5 м.

В идиллическом поле высоких подсолнечников под Киевом сотрудники производителя беспилотников UA Dynamics провели испытание Punisher, бесшумного ударного дрона с тонкой рамой, который трудно заметить в небе. Во время упражнений беспилотник сбросил 3 кг макет полезного груза в нескольких целях от группы ничего не подозревающих наблюдателей за испытаниями, которых застали неожиданно из-за почти бесшумного двигателя машины. Макс Субботин, пресс-секретарь компании, заявил, что компания создает новый ударный беспилотник, который, по его словам, может нести четыре таких полезных нагрузок общим весом около 10 кг.

Во Львове инженеры Twist Robotics представили тестовые видео своего программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое могло бы значительно обновить украинский арсенал дронов. Недорогие БПЛА, которые Украина производит тысячи ежемесячно, могут нести бомбы, но уязвимы для российских препятствий.

Однако новое нацеливание на основе искусственного интеллекта позволяет FPV оставаться нацеленным на цель, даже если корабль теряет связь с человеком-оператором из-за препятствий или из-за наличия большого физического объекта, например холма, сказал Ростислав Оленчин, соавтор-основатель Twist Robotics.

«Это Javelin для бедняков», — сказал инженер Twist Robotics, имея в виду ракету американского производства, чтобы проиллюстрировать, как беспилотники FPV могут заменить обычное оружие, которое часто является дефицитным ресурсом для украинской армии.

Шмидт, бывший руководитель Google, оптимистично настроенный на украинском рынке беспилотников и вложил 10 миллионов долларов вместе с другими инвесторами в D3, украинский стартап-акселератор, инвестирующий в беспилотники и другие оборонные технологии.

«Украина постоянно превосходила врага», — говорит Шмидт, бывший консультант Пентагона по технологии искусственного интеллекта. Он приветствовал достижения Украины в технологии БПЛА, включая программное обеспечение искусственного интеллекта и дронов, работающих без GPS. Он поделился убеждением, что в будущем беспилотники будут играть решающую роль на суше, в воздухе и море в разминировании полей и формировании «безжалостных стай беспилотных летательных аппаратов-камикадзе».

«Будущее войны будут диктовать и вести беспилотники», — подытожил Шмидт.

Ускорение технологии беспилотных летательных аппаратов беспокоит экспертов по безопасности, учитывая, что БПЛА использовали Хезболла в Ливане, хусы в Йемене, Исламское государство в Ираке и Сирии и мексиканские наркокартели.

Федоров признал, что распространение технологии искусственного интеллекта является «угрозой для будущего», но подчеркнул, что у Киева приоритет в немедленной борьбе за выживание.

И хотя технологи удивляются инновациям в украинском беспилотном пространстве, это не панацея от страшных военных вызовов.

Лискович, бывший руководитель Uber, говорит, что ударные беспилотники Украины вряд ли обеспечат решающее преимущество в контрнаступлении из-за их ограниченного радиуса действия и размера полезной нагрузки, а также из-за неровной местности через многие км российских минных полей и окопов.

По его словам, украинские дроны-разведчики могут дать Киеву преимущество на поле боя.