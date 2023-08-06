На Харків рухаються російські ударні БпЛА, негайно в укриття – Синєгубов

До Харкова прямують російські безпілотники, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Є загроза застосування ворогом ударних БпЛА! До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях!», – звернувся до харків’ян Синєгубов.