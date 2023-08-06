На Харків рухаються російські ударні БпЛА, негайно в укриття – Синєгубов
До Харкова прямують російські безпілотники, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Є загроза застосування ворогом ударних БпЛА! До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях!», – звернувся до харків’ян Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2023 в 22:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харкова прямують російські безпілотники, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".