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На Харків рухаються російські ударні БпЛА, негайно в укриття – Синєгубов

Події 22:32   06.08.2023
Оксана Якушко
На Харків рухаються російські ударні БпЛА, негайно в укриття – Синєгубов

До Харкова прямують російські безпілотники, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Є загроза застосування ворогом ударних БпЛА! До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях!», – звернувся до харків’ян Синєгубов.

Читайте також: Російську САУ на Луганщині знищила рота БПЛА харківської 92 ОМБр (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2023 в 22:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харкова прямують російські безпілотники, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".