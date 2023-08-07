«Кардинальные меры принимать» – эксперт о том, как защитить Харьков от С-300
Для того чтобы обезопасить город Харьков от постоянных российских обстрелов, нужно «нейтрализовать» Белгород.
Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан выразил в эфире «24 канала».
«По Харькову надо кардинальные меры принимать. Потому, что пока не нейтрализуют Белгород, а по Харькову из-под Белгорода в основном идут обстрелы С-300, это значит надо принимать решения на заход на российскую территорию и уничтожение российских военных объектов в районе Белгорода, иначе Харьков будет под постоянным обстрелом», — рассказал Свитан.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 12:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для того чтобы обезопасить город Харьков от постоянных российских обстрелов, нужно «нейтрализовать» Белгород.".