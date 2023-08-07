«Кардинальные меры принимать» – эксперт о том, как защитить Харьков от С-300

Для того чтобы обезопасить город Харьков от постоянных российских обстрелов, нужно «нейтрализовать» Белгород.

Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан выразил в эфире «24 канала».

«По Харькову надо кардинальные меры принимать. Потому, что пока не нейтрализуют Белгород, а по Харькову из-под Белгорода в основном идут обстрелы С-300, это значит надо принимать решения на заход на российскую территорию и уничтожение российских военных объектов в районе Белгорода, иначе Харьков будет под постоянным обстрелом», — рассказал Свитан.