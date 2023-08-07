За сутки на Харьковщине одна погибшая и четверо раненых — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области.
«В результате обстрелов Купянска получил ранение 31-летний гражданский мужчина. В селе Путниково Купянского района получила ранение женщина 61 года и ее 65-летний муж. В результате удара управляемой авиабомбой по селу Подолы Купянского района погибла женщина 57 лет. Мужчина 66 лет получил тяжелое ранение и был госпитализирован», — сообщил Синегубов.
Он также проинформировал о других последствиях обстрелов, которые обошлись без жертв и пострадавших.
«Вчера около 9:15 утра враг нанес удар по Харькову ракетой С-300. Повреждено здание гражданского предприятия в Холодногорском районе. Без пострадавших. В результате удара управляемой авиабомбой по села Петропавловка Купянского района повреждены здания фермерского хозяйства, произошел пожар. В селе Кучеровка Купянского района повреждены частные домовладения, произошел пожар. В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждено здание фермерского хозяйства», — перечислил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 08:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области".