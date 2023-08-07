Live
  • Пн 07.08.2023
    • Харків
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

За добу на Харківщині одна загибла та четверо поранених – Синєгубов

Події 08:42   07.08.2023
Оксана Горун
За добу на Харківщині одна загибла та четверо поранених – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області.

“Внаслідок обстрілів Куп’янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік. У с. Путникове Куп’янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп’янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований“, – повідомив Синєгубов.

Він також поінформував про інші наслідки обстрілів, які обійшлися без жертв та постраждалих.

“Вчора близько 9:15 ранку ворог завдав удару по Харкову ракетою С-300. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі. Без постраждалих. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа. У с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджені приватні домоволодіння, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства“, – перерахував начальник ХОВА.

Читайте також:  Пожежа в Харкові та загибла в Куп’янському районі — ДСНС про наслідки обстрілів

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харківський командир анонсував можливість ударів по військових об’єктах у РФ
Харківський командир анонсував можливість ударів по військових об’єктах у РФ
07.08.2023, 09:46
Військові оглядачі натякають на успіхи ЗСУ на півдні України
Військові оглядачі натякають на успіхи ЗСУ на півдні України
05.08.2023, 20:02
ISW назвав удари по мостах у Крим підготовкою до рішучого контрнаступу
ISW назвав удари по мостах у Крим підготовкою до рішучого контрнаступу
07.08.2023, 09:10
За добу на Харківщині одна загибла та четверо поранених – Синєгубов
За добу на Харківщині одна загибла та четверо поранених – Синєгубов
07.08.2023, 08:42
Харківщину мінували варвари: до пасток потрапляють досвідчені сапери – ХОВА
Харківщину мінували варвари: до пасток потрапляють досвідчені сапери – ХОВА
05.08.2023, 15:42
Місто на Харківщині без світла та води: енергетики повідомили, що сталося
Місто на Харківщині без світла та води: енергетики повідомили, що сталося
07.08.2023, 08:28

Новини за темою:

07:34
Пожежа у Харкові й загибла в Куп’янському районі – ДСНС про наслідки обстрілів
07:17
Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари та спробу наступу РФ на Харківщині
22:46
РФ вдарила авіабомбою по Харківщині, є поранені та загиблі – Зеленський
21:40
“В Ізюмі плануємо відбудувати 10 багатоповерхівок. А знищено 82” – Синєгубов
18:55
Армія РФ атакувала на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «За добу на Харківщині одна загибла та четверо поранених – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 08:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області".