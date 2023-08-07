За добу на Харківщині одна загибла та четверо поранених – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області.

“Внаслідок обстрілів Куп’янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік. У с. Путникове Куп’янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп’янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований“, – повідомив Синєгубов.

Він також поінформував про інші наслідки обстрілів, які обійшлися без жертв та постраждалих.

“Вчора близько 9:15 ранку ворог завдав удару по Харкову ракетою С-300. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі. Без постраждалих. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа. У с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджені приватні домоволодіння, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства“, – перерахував начальник ХОВА.