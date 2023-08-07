За добу на Харківщині одна загибла та четверо поранених – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області.
“Внаслідок обстрілів Куп’янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік. У с. Путникове Куп’янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп’янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований“, – повідомив Синєгубов.
Він також поінформував про інші наслідки обстрілів, які обійшлися без жертв та постраждалих.
“Вчора близько 9:15 ранку ворог завдав удару по Харкову ракетою С-300. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі. Без постраждалих. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа. У с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджені приватні домоволодіння, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства“, – перерахував начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 08:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області".