Пожежа у Харкові й загибла в Куп’янському районі – ДСНС про наслідки обстрілів

У Харкові пожежа виникла після ракетного удару. У селі Подоли загинула жінка, чоловік отримав поранення.

“У селі Подоли горіла господарська споруда на площі 40 кв. м, загинула жінка 1965 року народження, поранений чоловік 1957 р.н. Госпіталізований до місцевої ЦРЛ”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Шість із семи викликаних обстрілами пожеж сталися в Куп’янському районі, ще одна – у Харкові.

“Рятувальники оперативно ліквідували пожежу в Холодногірському районі Харкова, яка сталася внаслідок ракетного удару”, – зазначили в ДСНС.

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Також протягом доби горів свинокомплекс у селі Петропавлівка – на загальній площі 1000 квадратних метрів та господарська споруда на площі 200 кв. м. У Кучерівці горів приватний будинок на площі 10 кв. метрів. У Подолах пожежа сталася на території Куп’янського лісництва – горіла хвойна підстилка на площі 100 квадратних метрів.