Пожар в Харькове и погибшая в Купянском районе — ГСЧС о последствиях обстрелов

В Харькове пожар возник после ракетного удара. В селе Подолы погибла женщина, мужчина получил ранение.

«В селе Подолы горела хозяйственная постройка на площади 40 кв. м, погибла женщина 1965 года рождения, ранен мужчина 1957 г.р. Госпитализирован в местную ЦРБ», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Шесть из семи вызванных обстрелами пожаров произошли в Купянском районе, еще один — в Харькове.

«Спасатели оперативно ликвидировали пожар в Холодногорском районе Харькова, который произошел в результате ракетного удара», — отметили в ГСЧС.

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Также в течение суток горел свинокомплекс в селе Петропавловка — на общей площади 1000 квадратных метров и хозпостройка на площади 200 кв. м. В Кучеровке горел частный дом на площади 10 кв. метров. В Подолах пожар случился на территории Купянского лесничества — горела хвойная подстилка на площади 100 квадратных метров.