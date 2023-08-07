«Кардинальні заходи вживати» – експерт про те, як захистити Харків від С-300
Для того, щоб убезпечити місто Харків від постійних російських обстрілів треба «нейтралізувати» Бєлгород.
Таку думку український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан висловив в етері «24 каналу».
«Щодо Харкова, треба кардинальні заходи вживати. Тому що поки не нейтралізують Бєлгород, а по Харкову з-під Бєлгорода в основному йдуть обстріли С-300, це означає треба приймати рішення на «заход» на російську територію та знищення російських військових об’єктів у районі Бєлгорода, інакше Харків буде під постійним обстрілом», – розповів Світан.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 12:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для того, щоб убезпечити місто Харків від постійних російських обстрілів треба «нейтралізувати» Бєлгород.".