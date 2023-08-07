«Кардинальні заходи вживати» – експерт про те, як захистити Харків від С-300

Для того, щоб убезпечити місто Харків від постійних російських обстрілів треба «нейтралізувати» Бєлгород.

Таку думку український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан висловив в етері «24 каналу».

«Щодо Харкова, треба кардинальні заходи вживати. Тому що поки не нейтралізують Бєлгород, а по Харкову з-під Бєлгорода в основному йдуть обстріли С-300, це означає треба приймати рішення на «заход» на російську територію та знищення російських військових об’єктів у районі Бєлгорода, інакше Харків буде під постійним обстрілом», – розповів Світан.