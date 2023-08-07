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«Кардинальні заходи вживати» – експерт про те, як захистити Харків від С-300

Суспільство 12:53   07.08.2023
Вікторія Яковенко
«Кардинальні заходи вживати» – експерт про те, як захистити Харків від С-300

Для того, щоб убезпечити місто Харків від постійних російських обстрілів треба «нейтралізувати» Бєлгород.

Таку думку український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан висловив в етері «24 каналу».

«Щодо Харкова, треба кардинальні заходи вживати. Тому що поки не нейтралізують Бєлгород, а по Харкову з-під Бєлгорода в основному йдуть обстріли С-300, це означає треба приймати рішення на «заход» на російську територію та знищення російських військових об’єктів у районі Бєлгорода, інакше Харків буде під постійним обстрілом», – розповів Світан.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 12:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для того, щоб убезпечити місто Харків від постійних російських обстрілів треба «нейтралізувати» Бєлгород.".