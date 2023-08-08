Более 150 млн грн пошло на выплаты за жилье на Харьковщине в єВідновлення
Наибольшее количество заявлений в Изюмском районе, где согласованы выплаты на сумму почти 59 млн. гривен, сообщили в ХОВА.
Комиссии на местах рассмотрели 4 634 заявления на общую сумму 153,2 млн гривен, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Средства за поврежденное врагом имущество получают жители всех 7 районов Харьковщины. Наибольшее количество заявлений проработано в Изюмском районе, где согласованы выплаты на сумму почти 59 млн. гривен. В Харькове одобрены выплаты на сумму более 19 млн грн», – отметил Олег Синегубов.
Всего на сегодня в Харьковской области зарегистрировано 12 507 заявлений.
Читайте также: Отклонили 1044 заявки жителей Харьковщины на “єВідновлення”
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Более 150 млн грн пошло на выплаты за жилье на Харьковщине в єВідновлення»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 17:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наибольшее количество заявлений в Изюмском районе, где согласованы выплаты на сумму почти 59 млн. гривен, сообщили в ХОВА.".