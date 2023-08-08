Более 150 млн грн пошло на выплаты за жилье на Харьковщине в єВідновлення

Наибольшее количество заявлений в Изюмском районе, где согласованы выплаты на сумму почти 59 млн. гривен, сообщили в ХОВА.

Комиссии на местах рассмотрели 4 634 заявления на общую сумму 153,2 млн гривен, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Средства за поврежденное врагом имущество получают жители всех 7 районов Харьковщины. Наибольшее количество заявлений проработано в Изюмском районе, где согласованы выплаты на сумму почти 59 млн. гривен. В Харькове одобрены выплаты на сумму более 19 млн грн», – отметил Олег Синегубов.

Всего на сегодня в Харьковской области зарегистрировано 12 507 заявлений.