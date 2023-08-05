Отклонили 1044 заявки жителей Харьковщины на «єВідновлення»

Статистику получения жителями Харьковщины денег на восстановление поврежденного жилья озвучил на брифинге директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антон Коротовских.

«Сейчас действует система компенсации до 200 тысяч гривен. На сегодня у нас уже есть 12 тысяч заявок на компенсацию. Из них обработано: 1652 заявки – принято положительное решение, 1044 заявки – это решение на отказ. Общая сумма назначенных выплат составляет 132 млн 937 тысяч гривен», — сообщил Коротовских.

Он отметил, что больше всего заявок поступает от жителей Харькова, Изюма и Изюмского района. Также по мере усиления обстрелов в печальную статистику добавляется прифронтовой Купянск.

«По состоянию на сегодня, у нас по Харьковской области поврежден 4091 многоквартирный жилой дом и почти 10 тысяч индивидуальных жилых домов — с разной степенью повреждений», — отметил Коротовских.

Он заверил, что компенсацию получат все, кому она положена. Государство будет выделять деньги на программу по мере надобности. Очередность получения компенсаций зависит только от очередности подачи заявок, сообщил чиновник.