Отклонили 1044 заявки жителей Харьковщины на «єВідновлення»
Статистику получения жителями Харьковщины денег на восстановление поврежденного жилья озвучил на брифинге директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антон Коротовских.
«Сейчас действует система компенсации до 200 тысяч гривен. На сегодня у нас уже есть 12 тысяч заявок на компенсацию. Из них обработано: 1652 заявки – принято положительное решение, 1044 заявки – это решение на отказ. Общая сумма назначенных выплат составляет 132 млн 937 тысяч гривен», — сообщил Коротовских.
Он отметил, что больше всего заявок поступает от жителей Харькова, Изюма и Изюмского района. Также по мере усиления обстрелов в печальную статистику добавляется прифронтовой Купянск.
«По состоянию на сегодня, у нас по Харьковской области поврежден 4091 многоквартирный жилой дом и почти 10 тысяч индивидуальных жилых домов — с разной степенью повреждений», — отметил Коротовских.
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Он заверил, что компенсацию получат все, кому она положена. Государство будет выделять деньги на программу по мере надобности. Очередность получения компенсаций зависит только от очередности подачи заявок, сообщил чиновник.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 13:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Статистику получения жителями Харьковщины денег на восстановление поврежденного жилья озвучил на брифинге директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антон Коротовских".