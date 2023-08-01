«єВідновлення»: 9,3 млн грн уже на счетах жителей Харьковщины – ХОВА

Жителям Харьковской области назначили 1226 выплат более чем на 98 миллионов гривен по программе «єВідновлення».

Из них 9,3 млн грн уже поступили на счета жителей. Об этом сообщили в ХОВА.

«Средства получают жители всех 7 районов Харьковщины, чьи дома и квартиры пострадали в результате российской агрессии. Сейчас больше компенсаций согласовано в Харьковском районе — 37,1 млн грн. В Харькове одобрены выплаты на сумму почти 14 млн грн. На втором месте – Изюмский район, где было принято решение о компенсациях на сумму 30,4 млн грн. Также компенсации на 15,7 млн грн для восстановления жилья начислены жителям Чугуевского района. 9,4 млн грн получат жители Купянщины», – рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

Всего в регионе зарегистрировали 11365 заявлений, добавили в ХОВА.