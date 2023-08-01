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«єВідновлення»: 9,3 млн грн уже на счетах жителей Харьковщины – ХОВА

Общество 11:16   01.08.2023
Виктория Яковенко
«єВідновлення»: 9,3 млн грн уже на счетах жителей Харьковщины – ХОВА Фото: ХОВА

Жителям Харьковской области назначили 1226 выплат более чем на 98 миллионов гривен по программе «єВідновлення».

Из них 9,3 млн грн уже поступили на счета жителей. Об этом сообщили в ХОВА.

«Средства получают жители всех 7 районов Харьковщины, чьи дома и квартиры пострадали в результате российской агрессии. Сейчас больше компенсаций согласовано в Харьковском районе — 37,1 млн грн. В Харькове одобрены выплаты на сумму почти 14 млн грн. На втором месте – Изюмский район, где было принято решение о компенсациях на сумму 30,4 млн грн. Также компенсации на 15,7 млн грн для восстановления жилья начислены жителям Чугуевского района. 9,4 млн грн получат жители Купянщины», – рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

Всего в регионе зарегистрировали 11365 заявлений, добавили в ХОВА.

Читайте также: єВідновлення: на Харьковщине выделили 62 млн грн, из них в Харькове — 11 млн

Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителям Харьковской области назначили 1226 выплат более чем на 98 миллионов гривен по программе «єВідновлення».".