єВідновлення: на Харьковщине выделили 62 млн грн, из них в Харькове — 11 млн
ХОВА
Жителям Харьковской области назначили 822 выплаты на более чем 62 миллиона гривен по программе «єВідновлення».
Всего в регионе зарегистрировали 10609 заявлений, их обработка продолжается в усиленном режиме, пишет пресс-служба ХОВА.
«Средства получают жители всех семи районов Харьковской области. Сейчас больше всего компенсаций назначено в Харьковском районе — 26,7 миллиона гривен. В Харькове согласованы выплаты на сумму почти 11 миллионов гривен», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
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Напомним, в рамках государственной программы «єВідновлення», которая стартовала 10 мая, украинцы могут получить до 200 тысяч гривен на мелкие ремонты жилья, поврежденного в результате агрессии РФ. О компенсации за разрушенное имущество речь пока не идет.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 19:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителям Харьковской области назначили 822 выплаты на более чем 62 миллиона гривен по программе «єВідновлення».".