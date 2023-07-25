єВідновлення: на Харьковщине выделили 62 млн грн, из них в Харькове — 11 млн

Жителям Харьковской области назначили 822 выплаты на более чем 62 миллиона гривен по программе «єВідновлення».

Всего в регионе зарегистрировали 10609 заявлений, их обработка продолжается в усиленном режиме, пишет пресс-служба ХОВА.

«Средства получают жители всех семи районов Харьковской области. Сейчас больше всего компенсаций назначено в Харьковском районе — 26,7 миллиона гривен. В Харькове согласованы выплаты на сумму почти 11 миллионов гривен», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, в рамках государственной программы «єВідновлення», которая стартовала 10 мая, украинцы могут получить до 200 тысяч гривен на мелкие ремонты жилья, поврежденного в результате агрессии РФ. О компенсации за разрушенное имущество речь пока не идет.