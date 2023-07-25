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єВідновлення: на Харьковщине выделили 62 млн грн, из них в Харькове — 11 млн

Общество 19:19   25.07.2023
Елена Нагорная
єВідновлення: на Харьковщине выделили 62 млн грн, из них в Харькове — 11 млн ХОВА

Жителям Харьковской области назначили 822 выплаты на более чем 62 миллиона гривен по программе «єВідновлення».

Всего в регионе зарегистрировали 10609 заявлений, их обработка продолжается в усиленном режиме, пишет пресс-служба ХОВА.

«Средства получают жители всех семи районов Харьковской области. Сейчас больше всего компенсаций назначено в Харьковском районе — 26,7 миллиона гривен. В Харькове согласованы выплаты на сумму почти 11 миллионов гривен», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Напомним, в рамках государственной программы «єВідновлення», которая стартовала 10 мая, украинцы могут получить до 200 тысяч гривен на мелкие ремонты жилья, поврежденного в результате агрессии РФ. О компенсации за разрушенное имущество речь пока не идет.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 19:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителям Харьковской области назначили 822 выплаты на более чем 62 миллиона гривен по программе «єВідновлення».".