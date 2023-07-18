«єВідновлення»: жителям Харьковщины уже выплатили 9 млн грн на ремонты

155 жителей Харьковской области уже получили деньги по программе «єВідновлення» — на их счета в целом поступило 9 миллионов гривен.

По состоянию на 17 июля жители области подали 9949 заявлений на предоставление денежной помощи от государства на восстановление поврежденного жилья. Из них согласованы 474 выплаты на общую сумму почти 33 миллиона гривен, пишет пресс-служба ХОВА.

«Государство дало нам механизм и инструменты, с которыми мы должны работать в направлении восстановления и выплаты компенсаций жителям нашей области, чье имущество пострадало в результате вооруженной агрессии оккупантов», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, в рамках государственной программы «єВідновлення», которая стартовала 10 мая, украинцы могут получить до 200 тысяч гривен на мелкие ремонты жилья, поврежденного в результате агрессии РФ. О компенсации за разрушенное имущество речь пока не идет.