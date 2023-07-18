єВідновлення: жителям Харківщини вже виплатили 9 млн грн на ремонти
155 мешканців Харківської області вже отримали гроші за програмою “єВідновлення” – на їхні рахунки загалом надійшло 9 мільйонів гривень.
На 17 липня мешканці області подали 9949 заяв на отримання грошової допомоги від держави на відновлення пошкодженого житла. З них погоджені 474 виплати на загальну суму майже 33 мільйони гривень, пише пресслужба ХОВА.
“Держава дала нам механізм та інструменти, з якими ми маємо працювати у напрямку відновлення та виплати компенсацій жителям нашої області, чиє майно постраждало в результаті збройної агресії окупантів”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, в межах державної програми “єВідновлення”, яка стартувала 10 травня, українці можуть отримати до 200 тисяч гривень на дрібні ремонти житла, пошкодженого внаслідок агресії РФ. Про компенсацію за зруйноване майно поки не йдеться.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 19:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "155 мешканців Харківської області вже отримали гроші за програмою “єВідновлення” – на їхні рахунки загалом надійшло 9 мільйонів гривень.".