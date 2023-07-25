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“єВідновлення”: на Харківщині виділили 62 млн грн, з них у Харкові – 11 млн

Економіка 19:19   25.07.2023
Олена Нагорна
“єВідновлення”: на Харківщині виділили 62 млн грн, з них у Харкові – 11 млн

Жителям Харківської області призначили 822 виплати на понад 62 мільйони гривень за програмою “єВідновлення”.

Загалом у регіоні зареєстрували 10609 заяв, їхня обробка триває у посиленому режимі, пише пресслужба ХОВА.

“Кошти отримують мешканці усіх семи районів Харківщини. Наразі найбільше компенсацій призначено у Харківському районі – 26,7 мільйона гривень. У Харкові погоджено виплати на суму майже 11 мільйонів гривень”, – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: єВідновлення: жителям Харківщини вже виплатили 9 млн грн на ремонти

Нагадаємо, в межах державної програми “єВідновлення”, яка стартувала 10 травня, українці можуть отримати до 200 тисяч гривень на дрібні ремонти житла, пошкодженого внаслідок агресії РФ. Про компенсацію за зруйноване майно поки не йдеться.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителям Харківської області призначили 822 виплати на понад 62 мільйони гривень за програмою “єВідновлення”.".