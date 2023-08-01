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“єВідновлення”: 9,3 млн грн вже на рахунках мешканців Харківщини – ХОВА

Суспільство 11:16   01.08.2023
Вікторія Яковенко
“єВідновлення”: 9,3 млн грн вже на рахунках мешканців Харківщини – ХОВА Фото: ХОВА

Жителям Харківської області призначили 1226 виплат на понад 98 мільйонів гривень за програмою «єВідновлення».

З них 9,3 млн грн вже надійшли на рахунки жителів. Про це повідомили у ХОВА.

«Кошти отримують жителі всіх 7 районів Харківщини, чиї будинки та квартири постраждали внаслідок російської агресії.  Наразі найбільше компенсацій погоджено в Харківському районі – 37,1 млн грн. У місті Харків схвалено виплати на суму майже 14 млн грн. На другому місці – Ізюмський район, де ухвалили рішення щодо компенсацій на суму 30,4 млн грн. Також компенсації на 15,7 млн грн для відновлення осель нараховано жителям Чугуївського району. 9,4 млн грн отримають жителі Куп’янщини», – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Загалом у регіоні зареєстрували 11365 заяв, додали у ХОВА.

Читайте також: “єВідновлення”: на Харківщині виділили 62 млн грн, з них у Харкові – 11 млн

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителям Харківської області призначили 1226 виплат на понад 98 мільйонів гривень за програмою «єВідновлення».".