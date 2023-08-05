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Відхилили 1044 заявки мешканців Харківщини на “єВідновлення”

Суспільство 13:17   05.08.2023
Оксана Горун
Відхилили 1044 заявки мешканців Харківщини на “єВідновлення”

Статистику одержання мешканцями Харківщини грошей на відновлення пошкодженого житла озвучив на брифінгу директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських.

Зараз діє система по компенсації до 200 тисяч гривень. Станом на сьогодні в нас уже є 12 тисяч заявок на компенсацію. З них оброблено 1652 заявки – прийнято позитивне рішення, 1044 заявки – це рішення на відмову. Загальна сума призначених виплат складає 132 млн 937 тисяч гривень“, – повідомив Коротовських.

Він зазначив, що найбільше заявок надходить від мешканців Харкова, Ізюма та Ізюмського району. Також із посиленням обстрілів до сумної статистики додався прифронтовий Куп’янськ.

“Станом на сьогодні, у нас по Харківській області пошкоджено 4091 багатоквартирний житловий будинок та майже 10 тисяч індивідуальних житлових будинків – з різним ступенем пошкоджень”, – зазначив Коротовських.

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Він запевнив, що компенсацію отримають усі, кому вона належить. Держава виділятиме гроші на програму в міру потреби. Черговість отримання компенсацій залежить лише від черговості подання заявок, повідомив чиновник.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2023 в 13:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Статистику одержання мешканцями Харківщини грошей на відновлення пошкодженого житла озвучив на брифінгу директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських".