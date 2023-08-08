Понад 150 млн грн пішло на виплати за житло на Харківщині у єВідновлення
Найбільша кількість заяв в Ізюмському районі, де узгоджено виплати на суму майже 59 млн. гривень, повідомили у ХОВА.
Комісії на місцях розглянули 4 634 заяви на загальну суму 153,2 млн. гривень, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Кошти за пошкоджене ворогом майно отримують жителі всіх 7 районів Харківщини. Найбільшу кількість заяв опрацьовано в Ізюмському районі, де погоджено виплати на суму майже 59 млн гривень. У Харкові схвалено виплати на суму більше 19 млн грн», – зазначив Олег Синєгубов.
Загалом на сьогодні в Харківській області зареєстровано 12 507 заяв.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 17:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільша кількість заяв в Ізюмському районі, де узгоджено виплати на суму майже 59 млн. гривень, повідомили у ХОВА.".