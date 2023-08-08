Понад 150 млн грн пішло на виплати за житло на Харківщині у єВідновлення

Найбільша кількість заяв в Ізюмському районі, де узгоджено виплати на суму майже 59 млн. гривень, повідомили у ХОВА.

Комісії на місцях розглянули 4 634 заяви на загальну суму 153,2 млн. гривень, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Кошти за пошкоджене ворогом майно отримують жителі всіх 7 районів Харківщини. Найбільшу кількість заяв опрацьовано в Ізюмському районі, де погоджено виплати на суму майже 59 млн гривень. У Харкові схвалено виплати на суму більше 19 млн грн», – зазначив Олег Синєгубов.

Загалом на сьогодні в Харківській області зареєстровано 12 507 заяв.