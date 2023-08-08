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На Харьковщине восстанавливают мосты: фото работ

Общество 09:08   08.08.2023
Оксана Горун
На Харьковщине восстанавливают мосты: фото работ

На Харьковщине капитальные работы идут на 15 мостах, сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры.

«В Харьковской области работы по капитальному восстановлению выполняются на 15 мостовых сооружениях, к этому процессу привлечены 11 подрядных организаций. Кроме того, 4 сооружения восстанавливаем в рамках эксплуатационного содержания», — проинформировали в facebook Службы.

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В целом с начала полномасштабной войны на Харьковщине разрушили 27 мостов. Рядом с ними организовали 25 временных переправ.

Восстановление мостов в Харьковской области

Восстановление мостов в Харьковской области 2

Восстановление мостов в Харьковской области 4

Восстановление мостов в Харьковской области 5

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 09:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине капитальные работы идут на 15 мостах, сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры".