На Харьковщине восстанавливают мосты: фото работ

На Харьковщине капитальные работы идут на 15 мостах, сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры.

«В Харьковской области работы по капитальному восстановлению выполняются на 15 мостовых сооружениях, к этому процессу привлечены 11 подрядных организаций. Кроме того, 4 сооружения восстанавливаем в рамках эксплуатационного содержания», — проинформировали в facebook Службы.

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В целом с начала полномасштабной войны на Харьковщине разрушили 27 мостов. Рядом с ними организовали 25 временных переправ.