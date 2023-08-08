Live
  • Вт 08.08.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.16
    • 🔴

На Харківщині відновлюють мости: фото робіт

Суспільство 09:08   08.08.2023
Оксана Горун
На Харківщині відновлюють мости: фото робіт

На Харківщині капітальні роботи відбуваються на 15 мостах, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

“У Харківській області роботи з капітальної відбудови виконуються на 15 мостових спорудах, до цього процесу залучено 11 підрядних організацій. Крім того, 4 споруди відновлюємо в рамках експлуатаційного утримання“, – поінформували у фейсбуці Служби.

Читайте також: ISW назвав удари по мостах у Крим підготовкою до рішучого контрнаступу

Загалом із початку повномасштабної війни на Харківщині зруйнували 27 мостів. Поруч із ними організували 25 тимчасових переправ.

Відновлення мостів у Харківській області

Відновлення мостів у Харківській області 2

Відновлення мостів у Харківській області 4

Відновлення мостів у Харківській області 5

Автор: Оксана Горун
Популярно
Росіяни сьогодні вдарили по Харківщині з танків: двоє поранених
Росіяни сьогодні вдарили по Харківщині з танків: двоє поранених
08.08.2023, 10:23
За вбивство батьків харків’янин сяде на 13 років
За вбивство батьків харків’янин сяде на 13 років
08.08.2023, 10:02
Машовець про Куп’янський напрямок: вирішили прориватися до Куп’янська
Машовець про Куп’янський напрямок: вирішили прориватися до Куп’янська
08.08.2023, 07:39
У Харкові чотирирічна дитина в одних трусах сама блукала вулицею
У Харкові чотирирічна дитина в одних трусах сама блукала вулицею
08.08.2023, 09:52
Меценат Денис Парамонов віддав “Бентлі” переможцю благодійної акції
Меценат Денис Парамонов віддав “Бентлі” переможцю благодійної акції
08.08.2023, 09:30
Удар чотирма КАБами по Харківщині: Синєгубов повідомив, що з постраждалими
Удар чотирма КАБами по Харківщині: Синєгубов повідомив, що з постраждалими
08.08.2023, 08:52

Новини за темою:

09:10
ISW назвав удари по мостах у Крим підготовкою до рішучого контрнаступу
21:40
“В Ізюмі плануємо відбудувати 10 багатоповерхівок. А знищено 82” – Синєгубов
13:17
Відхилили 1044 заявки мешканців Харківщини на “єВідновлення”
22:16
Відновлення Ізюма: в мерії повідомили, які будинки відремонтують та відбудують
17:39
Два роки потрібно, щоб відновити усі зруйновані будівлі в Харкові – Терехов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині відновлюють мости: фото робіт»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 09:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині капітальні роботи відбуваються на 15 мостах, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури".