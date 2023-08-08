На Харківщині відновлюють мости: фото робіт

На Харківщині капітальні роботи відбуваються на 15 мостах, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

“У Харківській області роботи з капітальної відбудови виконуються на 15 мостових спорудах, до цього процесу залучено 11 підрядних організацій. Крім того, 4 споруди відновлюємо в рамках експлуатаційного утримання“, – поінформували у фейсбуці Служби.

Загалом із початку повномасштабної війни на Харківщині зруйнували 27 мостів. Поруч із ними організували 25 тимчасових переправ.