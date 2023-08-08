На Харківщині відновлюють мости: фото робіт
На Харківщині капітальні роботи відбуваються на 15 мостах, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури.
“У Харківській області роботи з капітальної відбудови виконуються на 15 мостових спорудах, до цього процесу залучено 11 підрядних організацій. Крім того, 4 споруди відновлюємо в рамках експлуатаційного утримання“, – поінформували у фейсбуці Служби.
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Загалом із початку повномасштабної війни на Харківщині зруйнували 27 мостів. Поруч із ними організували 25 тимчасових переправ.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині капітальні роботи відбуваються на 15 мостах, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури".