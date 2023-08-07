ISW назвав удари по мостах у Крим підготовкою до рішучого контрнаступу

6 серпня ЗСУ завдали ударів по двох ключових автодорожніх мостах і тим самим суттєво пошкодили логістику окупантів на півдні, інформує Інститут вивчення війни (ISW).

“6 серпня українські сили завдали удару по двох ключових автодорожніх мостах вздовж найважливіших комунікаційних ліній Росії, що з’єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область, внаслідок чого російські сили перенаправили дорожній рух з більш коротких східних маршрутів на довші західні”, – поінформували в актуальному зведенні ISW.

Російські офіційні джерела та місцеві держзрадники – гауляйтери Сальдо та Аксьонов – традиційно заявили про масований удар по мостах десятками ракет і збиття більшості з них героїчною російською ППО. Проте факти залишаються фактами – обидва мости (у Чонгарі та Генічеському районі) пошкоджені. Через ремонт на Чонгарському мосту весь автомобільний трафік окупанти перенаправили через пункти пропуску “Армянськ” та “Перекоп” на траси Армянськ – Олешки та Армянськ – Нова Каховка. Але ще цікавішими є наслідки удару по мосту в районі Генічеська.

“Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) призупинила в’їзд цивільних осіб на Арабатську стрілку з 31 липня, і російські офіційні особи не коментують стан руху за направленням Генічеськ — Арабатська стрілка. Ступінь пошкодження моста через Генічеську протоку, ймовірно, змусить російські сили перенаправити військові перевезення з Арабатської стрілки на довші західні маршрути між окупованим Кримом та окупованою Херсонською областю”, – вважають в Інституті вивчення війни.

Там зазначають, що траса, якою спрямують рух автотранспорту – вузька, очевидно, що там будуть пробки. Це створить суттєві проблеми для логістики окупантів. Крім того, логістичні маршрути на південь від Нової Каховки знаходяться ближче до українських позицій, багато ділянок – у межах досяжності артилерійського вогню. Аналітики припускають, що, щоб знизити ризики, росіяни намагатимуться об’їжджати небезпечні ділянки по сільських дорогах, проте такий спосіб пересування буде набагато повільнішим і складнішим.

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“Неясно, як швидко російські офіційні особи зможуть відремонтувати міст через Чонгар, і так само неясно, чи відремонтували російські офіційні особи залізничний міст через Чонгар, по якому українські війська завдали удару 29 липня. Пошкодження мосту через Генічеську протоку, ймовірно, займуть у російської влади значно більше часу, щоб відновити його”, – вважають в ISW.

Експерти Інституту вивчення війни наголосили: удари по мостах – частина української компанії з руйнування логістики ворога.

“Українські удари по східних контрольно-пропускних пунктах, швидше за все, перервуть перекидання російського особового складу, техніки та обладнання з окупованого Криму для проведення найважливіших оборонних операцій Росії у західній частині Запорізької області та в районі кордону між Запорізькою та Донецькою областями на невизначений термін. Українські сили, мабуть, також розширюють свої зусилля щодо перехоплення, щоб націлитись на російські військово-морські цілі, які беруть участь у російській логістиці у Чорному морі, як раніше спостерігав ISW”, — прогнозують аналітики.

Вони зазначили, що й російські військові блогери вже помітили схожість дій Сил оборони під час звільнення правобережжя Херсонської області та того, що зараз відбувається в районі Криму.

“Українські удари по мостах на критично важливих російських наземних лініях зв’язку є частиною української кампанії з перехоплення, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій”, – вважають в Інституті вивчення війни.