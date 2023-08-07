ISW назвал удары по мостам в Крым подготовкой к решительному контрнаступлению

6 августа ВСУ нанесли удары по двум ключевым автодорожным мостам и тем самым существенно повредили логистике оккупантов на юге, информирует Институт изучения войны (ISW).

«6 августа украинские силы нанесли удар по двум ключевым автодорожным мостам вдоль важнейших коммуникационных линий России, соединяющих оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область, в результате чего российские силы перенаправили дорожное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные», — проинформировали в актуальной сводке ISW.

Российские официальные источники и местные госизменники — гауляйтеры Сальдо и Аксенов — традиционно заявили о массированном ударе по мостам десятками ракет и сбитии большинства из них героической российской ПВО. Однако факты остаются фактами — оба моста (в Чонгаре и Геническом районе) повреждены. Из-за ремонта на Чонгарском мосту весь автомобильный трафик оккупанты перенаправили через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп» на трассы Армянск — Олешки и Армянск — Новая Каховка. Но еще интереснее последствия удара по мосту в районе Геническа.

«Федеральная служба безопасности России (ФСБ) приостановила въезд гражданских лиц на Арабатскую стрелку с 31 июля, и российские официальные лица не комментируют состояние движения по направлению Геническ — Арабатская стрелка. Степень повреждения моста через Генический пролив, вероятно, вынудит российские силы перенаправить военные перевозки с Арабатской стрелки на более длинные западные маршруты между оккупированным Крымом и оккупированной Херсонской областью», — считают в Институте изучения войны.

Там отмечают, что трасса, по которой направят движение автотранспорта — узкая, очевидно, что там будут пробки. Это создаст существенные проблемы для логистики оккупантов. Кроме того, логистические маршруты к югу от Новой Каховки находятся ближе к украинским позициям, многие участки — в пределах досягаемости артиллерийского огня. Аналитики предполагают, что, чтобы снизить риски, россияне будут пытаться объезжать опасные участки по сельским дорогам, однако такое передвижение будет гораздо медленнее и сложнее.

Читайте также: Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине

«Неясно, как быстро российские официальные лица смогут отремонтировать мост через Чонгар, и столь же неясно, отремонтировали ли российские официальные лица железнодорожный мост через Чонгар, по которому украинские войска нанесли удар 29 июля. Повреждения моста через Генический пролив, вероятно, займут у российских властей значительно больше времени, чтобы восстановить его», — считают в ISW.

Эксперты Института изучения войны подчеркнули: удары по мостам — часть украинской компании по разрушению логистики врага.

«Украинские удары по восточным контрольно-пропускным пунктам, скорее всего, прервут переброску российского личного состава, техники и оборудования из оккупированного Крыма для проведения важнейших оборонительных операций России в западной части Запорожской области и в районе границы между Запорожской и Донецкой областями на неопределенный срок. Украинские силы, по-видимому, также расширяют свои усилия по перехвату, чтобы нацелиться на российские военно-морские цели, участвующие в российской логистике в Черном море, как ранее наблюдал ISW», — прогнозируют аналитики.

Они отметили, что и российские военные блогеры уже заметили схожесть действий Сил обороны при освобождении правобережья Херсонской области и того, что сейчас происходит в районе Крыма.

«Украинские удары по мостам на критически важных российских наземных линиях связи являются частью украинской кампании по перехвату, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций», — считают в Институте изучения войны.