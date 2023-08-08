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ВСУ об атаках врага на Харьковщине и ситуации на Купянском направлении

Общество 14:00   08.08.2023
Виктория Яковенко
ВСУ об атаках врага на Харьковщине и ситуации на Купянском направлении

За сутки оккупанты 12 раз атаковали украинские позиции на Купянском направлении, в частности вблизи села Синьковка и поселка Ольшана на Харьковщине. 

Враг очень активен на Купянском направлении. За сутки армия РФ 397 раз из артиллерии обстреляла украинские позиции, кроме этого оккупанты совершили 20 авиаударов, сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Однако получил очень мощное сопротивление в ответ, когда было уничтожено пять вражеских танков от новейшего Т-80 до Т-72, ​​Т-62 более старых моделей, уничтожены 19 оккупантов, 73 ранены. Также уничтожена инженерная машина вражеская, миномет, три беспилотника, полевой склад с боеприпасами. Враг получает мощный удар», — добавил Череватый.

Читайте также: Атаки на Купянском направлении и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 14:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки оккупанты 12 раз атаковали украинские позиции на Купянском направлении, в частности вблизи села Синьковка и поселка Ольшана на Харьковщине. ".