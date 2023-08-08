ВСУ об атаках врага на Харьковщине и ситуации на Купянском направлении
За сутки оккупанты 12 раз атаковали украинские позиции на Купянском направлении, в частности вблизи села Синьковка и поселка Ольшана на Харьковщине.
Враг очень активен на Купянском направлении. За сутки армия РФ 397 раз из артиллерии обстреляла украинские позиции, кроме этого оккупанты совершили 20 авиаударов, сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«Однако получил очень мощное сопротивление в ответ, когда было уничтожено пять вражеских танков от новейшего Т-80 до Т-72, Т-62 более старых моделей, уничтожены 19 оккупантов, 73 ранены. Также уничтожена инженерная машина вражеская, миномет, три беспилотника, полевой склад с боеприпасами. Враг получает мощный удар», — добавил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки оккупанты 12 раз атаковали украинские позиции на Купянском направлении, в частности вблизи села Синьковка и поселка Ольшана на Харьковщине. ".