ВСУ об атаках врага на Харьковщине и ситуации на Купянском направлении

За сутки оккупанты 12 раз атаковали украинские позиции на Купянском направлении, в частности вблизи села Синьковка и поселка Ольшана на Харьковщине.

Враг очень активен на Купянском направлении. За сутки армия РФ 397 раз из артиллерии обстреляла украинские позиции, кроме этого оккупанты совершили 20 авиаударов, сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Однако получил очень мощное сопротивление в ответ, когда было уничтожено пять вражеских танков от новейшего Т-80 до Т-72, ​​Т-62 более старых моделей, уничтожены 19 оккупантов, 73 ранены. Также уничтожена инженерная машина вражеская, миномет, три беспилотника, полевой склад с боеприпасами. Враг получает мощный удар», — добавил Череватый.