ЗСУ про атаки ворога на Харківщині та ситуацію на Куп’янському напрямку
За добу окупанти 12 разів атакували українські позиції на Куп’янському напрямку, зокрема поблизу Синьківки та Вільшаної на Харківщині.
Ворог дуже активний на Куп’янському напрямку. За добу армія РФ 397 разів з артилерії обстріляла українські позиції, крім цього окупанти здійснили 20 авіаударів, повідомив в етері нацмарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
«Проте отримав дуже потужний спротив у відповідь, коли було знищено п’ять ворожих танків від новішого Т-80 до Т-72, Т-62 старіших моделей, знищено 19 окупантів, 73 поранено. Також знищено інженерну машину ворожу, міномет, три безпілотники, польовий склад з боєприпасами. Ворог отримує потужний удар», – додав Череватий.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу окупанти 12 разів атакували українські позиції на Куп’янському напрямку, зокрема поблизу Синьківки та Вільшаної на Харківщині.".