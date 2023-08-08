Атаки на Куп’янському напрямку та обстріли Харківщини – зведення Генштабу ЗСУ

Армія РФ обстріляла щонайменше 20 населених пунктів на Харківщині, а по двох завдала авіаударів. Ворог також продовжував спроби просунутися на Куп’янському напрямку.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Уди, Охрімівка, Нескучне, Бочкове, Амбарне на Харківщині. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Петропавлівка, Подоли, Красне, Куп’янськ Вузловий”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

За інформацією командування ЗСУ, за добу армія РФ завдала по Україні сім ракетних та 42 авіаційних удари. Також окупанти здійснили 66 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 37 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та дві радіолокаційні станції противника“, — перерахували в Генштабі.