Атаки на Купянском направлении и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ

Армия РФ обстреляла не менее 20 населенных пунктов на Харьковщине, а по двум нанесла авиаудары. Враг также продолжал попытки продвинуться вперед на Купянском направлении.

«На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Уды, Охримовка, Нескучное, Бочковое, Амбарное на Харьковщине. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Успешно отразили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Двуречная, Западное, Петропавловка, Подолы, Красное, Купянск Узловой», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

По информации командования ВСУ, за сутки армия РФ нанесла по Украине семь ракетных и 42 авиационных удара. Также оккупанты совершили 66 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 37 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств на огневых позициях и две радиолокационные станции противника», — перечислили в Генштабе.