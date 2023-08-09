Трое раненых, в том числе подросток — Синегубов об обстрелах Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях действий российских террористов в Харьковской области за сутки.
«В пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены шесть частных домов, произошли пожары. получили ранения двое мужчин — 67-ми и 66-ти лет. В г. Купянск получил ранение 14-летний парень. Госпитализирован в среднетяжелом состоянии», — написал Синегубов в telegram.
Он сообщил, что область в течение суток обстреливали из артиллерии и минометов. По прифронтовой территории били управляемыми авиабомбами.
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«В течение дня под постоянным огнем было село Подолы Купянского района. В селе повреждены несколько частных домов, произошли пожары. В селе Кучеровка Купянского района обстрелами повреждены частные дома, автомобили, произошел лесной пожар. В результате массированных обстрелов Волчанска повреждены несколько частных домов и элеватор. В результате удара управляемой авиабомбой по поселку Купянск Узловой Купянского района, повреждено здание гражданского предприятия. В селе Серый Яр Купянского района обстрелами повреждены четыре частных дома, произошли пожары», — перечислил известные последствия начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях действий российских террористов в Харьковской области за сутки".