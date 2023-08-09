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Генштаб ВСУ сообщил об очередных атаках РФ на Харьковщине

Происшествия 07:18   09.08.2023
Оксана Горун
Генштаб ВСУ сообщил об очередных атаках РФ на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Враг атаковал на Купянском направлении, а также нанес авиаудары и вел обстрелы из артиллерии и минометов. Подробности в утренней сводке привел Генштаб.

«На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Стрелечья, Пыльная, Гатище, Бударки, Бологовка на Харьковщине. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону и отразили атаки противника в районе Синьковки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестовое», — проинформировали в Генштабе.

В целом по территории Украины армия РФ за сутки нанесла четыре ракетных и 53 авиационных удара, совершила 86 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 30 боевых столкновений.

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«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств на огневых позициях, слад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 07:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг атаковал на Купянском направлении, а также нанес авиаудары и вел обстрелы из артиллерии и минометов. Подробности в утренней сводке привел Генштаб".