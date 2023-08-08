В Купянске, где был ранен подросток, снаряд упал возле пляжа — прокуратура

По факту ранения 14-летнего подростка в результате вражеского обстрела города Купянск Харьковской области около 14:00 8 августа открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Предварительно, россияне ударили из артиллерии. Снаряд упал вблизи местного пляжа, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Как ранее информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, подростка госпитализировали в среднетяжелом состоянии.