В Купянске, где был ранен подросток, снаряд упал возле пляжа — прокуратура
Фото: Харьковская облпрокуратура
По факту ранения 14-летнего подростка в результате вражеского обстрела города Купянск Харьковской области около 14:00 8 августа открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
Предварительно, россияне ударили из артиллерии. Снаряд упал вблизи местного пляжа, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
Как ранее информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, подростка госпитализировали в среднетяжелом состоянии.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Купянске, где был ранен подросток, снаряд упал возле пляжа — прокуратура»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 19:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту ранения 14-летнего подростка в результате вражеского обстрела города Купянск Харьковской области около 14:00 8 августа открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).".