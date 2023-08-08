У Куп’янську, де було поранено підлітка, снаряд упав біля пляжу – прокуратура
За фактом поранення 14-річного підлітка внаслідок ворожого обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 14:00 8 серпня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
Попередньо, росіяни вдарили з артилерії. Снаряд упав поблизу місцевого пляжу, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
Як раніше інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, підлітка ушпиталили у середньоважкому стані.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 19:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом поранення 14-річного підлітка внаслідок ворожого обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 14:00 8 серпня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).".