У Куп’янську, де було поранено підлітка, снаряд упав біля пляжу – прокуратура

За фактом поранення 14-річного підлітка внаслідок ворожого обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 14:00 8 серпня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Попередньо, росіяни вдарили з артилерії. Снаряд упав поблизу місцевого пляжу, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Як раніше інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, підлітка ушпиталили у середньоважкому стані.