14-річного підлітка поранено внаслідок обстрілу Куп’янська – Синєгубов
Хлопця ушпиталили, він у середньо тяжкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Сьогодні під час обстрілу Куп’янська поранення зазнав 14-річний хлопець. Госпіталізований у середньо-важкому стані. Наразі лікарі надають йому допомогу», – розповів Синєгубов.
Начальник ХОВА закликав мешканців Куп’янської громади бути максимально обережними.
«Ворог посилив обстріли міста та навколишніх населених пунктів. По можливості перебувайте в укриттях», – звернувся до мешканців Харківщини Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 15:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хлопця ушпиталили, він у середньо тяжкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".