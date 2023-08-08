14-річного підлітка поранено внаслідок обстрілу Куп’янська – Синєгубов

Хлопця ушпиталили, він у середньо тяжкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні під час обстрілу Куп’янська поранення зазнав 14-річний хлопець. Госпіталізований у середньо-важкому стані. Наразі лікарі надають йому допомогу», – розповів Синєгубов.

Начальник ХОВА закликав мешканців Куп’янської громади бути максимально обережними.

«Ворог посилив обстріли міста та навколишніх населених пунктів. По можливості перебувайте в укриттях», – звернувся до мешканців Харківщини Синєгубов.