14-летний подросток ранен в результате обстрела Купянска — Синегубов
Парня госпитализировали, он в средне тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня во время обстрела Купянска ранение получил 14-летний парень. Госпитализирован в среднетяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ему помощь», — рассказал Синегубов.
Начальник ХОВА призвал жителей Купянской громады быть максимально осторожными.
«Враг усилил обстрелы города и окрестных населенных пунктов. По возможности находитесь в укрытиях», – обратился к жителям Харьковщины Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 15:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парня госпитализировали, он в средне тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".