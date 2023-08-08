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14-летний подросток ранен в результате обстрела Купянска — Синегубов

Происшествия 15:36   08.08.2023
Оксана Якушко
14-летний подросток ранен в результате обстрела Купянска — Синегубов

Парня госпитализировали, он в средне тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня во время обстрела Купянска ранение получил 14-летний парень. Госпитализирован в среднетяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ему помощь», — рассказал Синегубов.

Начальник ХОВА призвал жителей Купянской громады быть максимально осторожными.

«Враг усилил обстрелы города и окрестных населенных пунктов. По возможности находитесь в укрытиях», – обратился к жителям Харьковщины Синегубов.

Читайте также: Синегубов: РФ продолжает штурмовать на Купянщине, но жители неохотно уезжают

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 15:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парня госпитализировали, он в средне тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".