14-летний подросток ранен в результате обстрела Купянска — Синегубов

Парня госпитализировали, он в средне тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня во время обстрела Купянска ранение получил 14-летний парень. Госпитализирован в среднетяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ему помощь», — рассказал Синегубов.

Начальник ХОВА призвал жителей Купянской громады быть максимально осторожными.

«Враг усилил обстрелы города и окрестных населенных пунктов. По возможности находитесь в укрытиях», – обратился к жителям Харьковщины Синегубов.