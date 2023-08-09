Генштаб ЗСУ повідомив про чергові атаки РФ на Харківщині

Ворог атакував на Куп’янському напрямку, а також завдав авіаударів та вів обстріли з артилерії та мінометів. Подробиці в ранковому зведенні навів Генштаб.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це зокрема Стрілеча, Пильна, Гатище, Бударки, Бологівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону та відбили атаки противника в районі Синьківка Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

Загалом по території України армія РФ за добу завдала чотирьох ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснила 86 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталося 30 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби противника“, – перерахували в Генштабі.