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Троє поранених, у тому числі підліток – Синєгубов про обстріли Харківщини

Події 08:45   09.08.2023
Оксана Горун
Троє поранених, у тому числі підліток – Синєгубов про обстріли Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки дій російських терористів у Харківській області за добу.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено шість приватних будинків, сталися пожежі. Зазнали поранення 2 чоловіків – 67-ми та 66-ти років. У м. Куп’янськ зазнав поранення 14-річний хлопець. Госпіталізований в середньоважкому стані“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив, що область протягом доби обстрілювали з артилерії та мінометів. Прифронтовою територією били керованими авіабомбами.

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Протягом дня під постійним вогнем було с. Подоли Куп’янського району. У селі пошкоджено кілька приватних будинків, сталися пожежі. У c. Кучерівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, автомобілі, сталася лісова пожежа. Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська пошкоджено кілька приватних будинків та елеватор. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селищу Куп’янськ Вузловий Куп’янського району, пошкоджено будівлю цивільного підприємства. У c. Сірий Яр Куп’янського району обстрілами пошкоджено чотири приватних будинки, сталися пожежі”, – перелічив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 08:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки дій російських терористів у Харківській області за добу".