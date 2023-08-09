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В Дергачах под Харьковом восстанавливают 17 домов, разрушенных РФ (видео)

Общество 10:07   09.08.2023
Оксана Горун
В Дергачах под Харьковом восстанавливают 17 домов, разрушенных РФ (видео) Фото: пресс-служба ХОВА

В Дергачах проводят восстановительные работы после российских обстрелов. В целом на строительство и ремонт в многоквартирных домах города направили 172 млн грн.

Работы проводят в домах, которые сильнее всего пострадали от обстрелов РФ, сообщили в ХОВА.

«Восстановление проводится за общие средства местного и областного бюджетов. Согласно проекту, предусмотрена полная модернизация жилых домов и придомовых территорий – ремонт и утепление квартир, подъездов, восстановление крыш, балконов, входных групп, а также обновление электросети, канализации и асфальтирование подъездных дорог и тротуаров», – рассказал глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Представитель подрядчика, работающего на объектах, отметил, что наиболее пострадавший из домов — №3 по улице Центральной.

«Вражеский боеприпас попал в несущую стену между двумя квартирами на втором этаже. В результате удара плиты перекрытия упали на пол, окна и двери в обоих домах снесло взрывной волной. К счастью, никто из жильцов квартир не пострадал, в момент «прилета» они находились в укрытии», – рассказал представитель подрядчика Артем Краснов.

Сейчас в этом доме рабочие завершают перестилать кровлю, активно восстанавливают внутренние помещения и фасад.

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В ХОВА проинформировали, что прорабатывают программу восстановления в других населенных пунктах приграничной Дергачевской громады. В том числе — деоккупированной Русской Лозовой и Слатино, которое длительное время находилось прямо на линии фронта.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 10:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачах проводят восстановительные работы после российских обстрелов. В целом на строительство и ремонт в многоквартирных домах города направили 172 млн грн".