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У Дергачах під Харковом відновлюють 17 будинків, зруйнованих РФ (відео)

Суспільство 10:07   09.08.2023
Оксана Горун
У Дергачах під Харковом відновлюють 17 будинків, зруйнованих РФ (відео)

У Дергачах проводять відновлювальні роботи після російських обстрілів. Загалом на будівництво та ремонт у багатоквартирних будинках міста направили 172 млн грн.

Роботи проводять у будинках, які найбільше постраждали від обстрілів РФ, повідомили в ХОВА.

“Відбудова проводиться спільним коштом місцевого та обласного бюджетів. Згідно з проєктом, передбачена повна модернізація житлових будинків та прибудинкових територій – ремонт та утеплення квартир, під’їздів, відновлення дахів, балконів, вхідних груп, а також оновлення електромережі, каналізації та асфальтування під’їзних доріг і тротуарів”, – розповів голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Представник підрядника, який працює на об’єктах, зазначив, що найбільш постраждалий із будинків – №3 на вулиці Центральній.

“Ворожий боєприпас влучив у несучу стіну між двома квартирами на другому поверсі. В  результаті удару плити-перекриття впали на підлогу, вікна та двері в обох оселях знесло вибуховою хвилею. На щастя, ніхто з мешканців квартир не постраждав, у момент “прильоту” вони перебували в укритті”, – розповів представник підрядника Артем Краснов.

Нині в цьому будинку робітники завершують перестилати покрівлю, активно відновлюють внутрішні приміщення та фасад.

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У ХОВА поінформували, що опрацьовують програму відновлення інших населених пунктів прикордонної Дергачівської громади. У тому числі – деокупованої Руської Лозової та Слатиного, яке тривалий час знаходилося просто на лінії фронту.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 10:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачах проводять відновлювальні роботи після російських обстрілів. Загалом на будівництво та ремонт у багатоквартирних будинках міста спрямували 172 млн грн".