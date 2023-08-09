У Дергачах під Харковом відновлюють 17 будинків, зруйнованих РФ (відео)
У Дергачах проводять відновлювальні роботи після російських обстрілів. Загалом на будівництво та ремонт у багатоквартирних будинках міста направили 172 млн грн.
Роботи проводять у будинках, які найбільше постраждали від обстрілів РФ, повідомили в ХОВА.
“Відбудова проводиться спільним коштом місцевого та обласного бюджетів. Згідно з проєктом, передбачена повна модернізація житлових будинків та прибудинкових територій – ремонт та утеплення квартир, під’їздів, відновлення дахів, балконів, вхідних груп, а також оновлення електромережі, каналізації та асфальтування під’їзних доріг і тротуарів”, – розповів голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Представник підрядника, який працює на об’єктах, зазначив, що найбільш постраждалий із будинків – №3 на вулиці Центральній.
“Ворожий боєприпас влучив у несучу стіну між двома квартирами на другому поверсі. В результаті удару плити-перекриття впали на підлогу, вікна та двері в обох оселях знесло вибуховою хвилею. На щастя, ніхто з мешканців квартир не постраждав, у момент “прильоту” вони перебували в укритті”, – розповів представник підрядника Артем Краснов.
Нині в цьому будинку робітники завершують перестилати покрівлю, активно відновлюють внутрішні приміщення та фасад.
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У ХОВА поінформували, що опрацьовують програму відновлення інших населених пунктів прикордонної Дергачівської громади. У тому числі – деокупованої Руської Лозової та Слатиного, яке тривалий час знаходилося просто на лінії фронту.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 10:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачах проводять відновлювальні роботи після російських обстрілів. Загалом на будівництво та ремонт у багатоквартирних будинках міста спрямували 172 млн грн".