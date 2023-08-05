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“В Ізюмі плануємо відбудувати 10 багатоповерхівок. А знищено 82” – Синєгубов

Суспільство 21:40   05.08.2023
Оксана Горун
“В Ізюмі плануємо відбудувати 10 багатоповерхівок. А знищено 82” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов визнав, що грошей на відновлення Харківщини суттєво не вистачає. Однак вважає, що відновлення піде “шаленими темпами”, як тільки вирішиться питання безпеки.

“Близько 30 тисяч об’єктів зруйновано. З них близько 5000 – це багатоповерхівки, 7500 – це приватний житловий фонд. Понад 300 навчальних закладів – шкіл, дитячі садки – близько 100, близько 100 – закладів охорони здоров’я. Я не говорю про об’єкти культури, адміністративні будівлі “, – навів статистику руйнувань у Харківській області Синєгубов в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Він зазначив: “Те, що можемо, те відновлюємо. Але це досить невелика частина”. Як приклад, начальник ХОВА навів ситуацію в одному з найбільш зруйнованих міст Харківщини – Ізюмі.

“Ми в Ізюмі плануємо відбудувати 10 будинків – багатоповерхівок. А знищено 82. Це лише за рік. Тому що йде війна. Там дуже велика кількість викликів наразі. Ізюм до початку повномасштабного вторгнення нараховував біля 50 тисяч мешканців, на час звільнення було 5 тисяч. Зараз там уже 27 тисяч мешканців. Тобто люди повертаються до своїх територій, десь намагаються жити”, – констатував начальник ХОВА.

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У Куп’янську, за його словами, вже зруйновано всі чотири містотвірні підприємства. Коли відновлення міста стане можливим, там все доведеться відбудовувати з нуля.

При цьому Олег Синєгубов вважає, що відновлення відбудеться швидко, щойно з’явиться можливість.

“Я думаю, що відновлення деокупованих територій піде шаленими темпами, коли буде вирішено питання з безпекою для людей. Якщо бізнес уже повертається на місця, намагається відкривати якісь магазини, якісь кафе. Воно йде”, – сказав начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов визнав, що грошей на відновлення Харківщини суттєво не вистачає. Однак вважає, що відновлення піде “шаленими темпами”, як тільки вирішиться питання безпеки".