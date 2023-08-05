«В Изюме планируем отстроить 10 многоэтажек. А уничтожено 82» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов признал, что денег на восстановление Харьковщины существенно не хватает. Однако считает, что восстановление пойдет «безумными темпами», как только решится вопрос безопасности.

«Около 30 тысяч объектов разрушены. Из них около 5000 – это многоэтажки, 7500 – это частный жилищный фонд. Более 300 учебных заведений — школ, детские садики — около 100, около 100 — учреждений здравоохранения. Я не говорю про объекты культуры, административные здания», — привел статистику разрушений в Харьковской области Синегубов в интервью Наталье Мосейчук.

Он отметил: «То, что можем, то восстанавливаем. Но это достаточно маленькая часть». Как пример начальник ХОВА привел ситуацию в одном из самых разрушенных городов Харьковщины — Изюме.

«Мы в Изюме планируем отстроить 10 домов – многоэтажек. А уничтожено 82. Это всего за год. Потому что идет война. Там очень большое количество вызовов. Изюм к началу полномасштабного вторжения насчитывал около 50 тысяч жителей, на время освобождения было 5 тысяч. Сейчас там уже 27 тысяч человек. То есть люди возвращаются на свои территории, где-то пытаются жить», — констатировал начальник ХОВА.

В Купянске, по его словам, уже разрушены все четыре градообразующих предприятия. Когда восстановление города станет возможным, там все придется отстраивать с нуля.

При этом Олег Синегубов считает, что восстановление произойдет быстро, как только появится возможность.

«Я думаю, что восстановление деоккупированных территорий пойдет безумными темпами, когда будет решен вопрос с безопасностью для людей. Если бизнес уже возвращается на места, пытается открывать какие-то магазины, какие-то кафе. Оно идет», — сказал начальник ХОВА.