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Восстановление Изюма: в мэрии сообщили, какие дома отремонтируют и отстроят

Общество 22:16   04.08.2023
Оксана Горун
Восстановление Изюма: в мэрии сообщили, какие дома отремонтируют и отстроят Фото: пресс-служба Изюмской ГВА

Мэрия Изюма — одного из самых разрушенных россиянами городов Харьковской области — сообщила о ближайших планах восстановительных работ.

«Благотворительная организация «Global empowerment mission» оказала важную помощь в приобретении и установке оконных блоков в дома по адресам: пер. Соборный, 3 (103 шт.), ул. Соборная, 47 (160 шт.), ул. Соборная, 49 (72 шт.), а также доставила 61 оконный блок для дома по ул. Соборная, 51. Усилия городских властей и Международной организации по миграции (МОМ) объединились для работ по восстановлению кровель на ул. Лондонской, 16, 16а и ул. Стива Джобса, 29″, — сообщила пресс-служба Изюмской городской военной администрации.

Также в мэрии сообщили, какие из существенно разрушенных россиянами домов, планируют отстраивать.

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«Городские власти подписали договоры на разработку и изготовление проектно-сметной документации для восстановления многоэтажных домов по адресам: ул. Степана Бандеры, 2; ул. Васильковского, 2; ул. Покровская, 36; ул. Паромно, 6; ул. Дементьева, 8; ул. Хлебозаводская, 5; Донца Захаржевского, 6», — перечислила пресс-служба.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 22:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия Изюма — одного из самых разрушенных россиянами городов Харьковской области — сообщила о ближайших планах восстановительных работ".