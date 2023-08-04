Дополнительные поезда из Изюма и Харькова во Львов назначает Укрзалізниця
Укрзалізниця выводит дополнительные поезда во Львов в период пиковых сезонных перевозок.
🚆Поезд №111/63 — 64/112 Изюм, Харьков — Львов будет отправляться 16, 18, 20, 25, 27 и 30 августа из Изюма в 18:22, из Харькова в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40.
Обратно, из Львова, 17 и 19 августа поезд будет отправляться в 14:50 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00. В другие даты — 21, 26, 28 и 31 августа поезд будет отправляться из Львова в 15:48 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00.
📲Билеты на поезда доступны в приложении Укрзалізниці, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
Читайте также: Удар по перекупщикам: билеты на поезда в Польшу будут продавать только онлайн
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Дополнительные поезда из Изюма и Харькова во Львов назначает Укрзалізниця»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзалізниця выводит дополнительные поезда во Львов в период пиковых сезонных перевозок.".