Дополнительные поезда из Изюма и Харькова во Львов назначает Укрзалізниця

Укрзалізниця выводит дополнительные поезда во Львов в период пиковых сезонных перевозок.

🚆Поезд №111/63 — 64/112 Изюм, Харьков — Львов будет отправляться 16, 18, 20, 25, 27 и 30 августа из Изюма в 18:22, из Харькова в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40.

Обратно, из Львова, 17 и 19 августа поезд будет отправляться в 14:50 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00. В другие даты — 21, 26, 28 и 31 августа поезд будет отправляться из Львова в 15:48 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00.

📲Билеты на поезда доступны в приложении Укрзалізниці, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.