Додаткові потяги з Ізюма та Харкова до Львова призначає Укрзалізниця
Укрзалізниця виводить додаткові потяги до Львова під час пікових сезонних перевезень.
🚆Поїзд №111/63 — 64/112 Ізюм, Харків — Львів відправлятиметься 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 18:22, Харкова о 22:43 та прибуватиме до Львова о 13:40.
Зворотно, зі Львова, 17 та 19 серпня поїзд відправлятиметься о 14:50 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00. В інші дати — 21, 26, 28 та 31 серпня поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00.
📲Квитки на поїзди доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
Читайте також: Удар по перекупниках: квитки на поїзди до Польщі продаватимуть тільки онлайн
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Додаткові потяги з Ізюма та Харкова до Львова призначає Укрзалізниця»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 18:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця виводить додаткові потяги до Львова під час пікових сезонних перевезень. ".