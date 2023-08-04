Додаткові потяги з Ізюма та Харкова до Львова призначає Укрзалізниця

Укрзалізниця виводить додаткові потяги до Львова під час пікових сезонних перевезень.

🚆Поїзд №111/63 — 64/112 Ізюм, Харків — Львів відправлятиметься 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 18:22, Харкова о 22:43 та прибуватиме до Львова о 13:40.

Зворотно, зі Львова, 17 та 19 серпня поїзд відправлятиметься о 14:50 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00. В інші дати — 21, 26, 28 та 31 серпня поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00.

📲Квитки на поїзди доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.