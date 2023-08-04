Відновлення Ізюма: в мерії повідомили, які будинки відремонтують та відбудують
Мерія Ізюма – одного з найбільш зруйнованих росіянами міст Харківської області – повідомила про найближчі плани відновлювальних робіт.
“Благодійна організація “Global empowerment mission” надала важливу допомогу у придбанні та встановленні віконних блоків у будинки за адресами: пров. Соборний, 3 (103 шт.), вул. Соборна, 47 (160 шт.), вул. Соборна, 49 (72 шт.), а також доставила 61 віконний блок для будинку на вул. Соборна, 51. Зусилля міської влади та Міжнародної організації з питань міграції (МОМ) об’єдналися для робіт по відновленню покрівель на вул. Лондонській 16, 16а та вул. Стіва Джобса, 29“, – повідомила пресслужба Ізюмської міської військової адміністрації.
Також у мерії повідомили, які з суттєво зруйнованих росіянами будинків планують відбудовувати.
Читайте також: Додаткові потяги з Ізюма та Харкова до Львова призначає Укрзалізниця
“Міська влада підписала договори на розробку та виготовлення проєктно-кошторисної документації для відновлення багатоповерхових будинків за наступними адресами: вул. Степана Бандери, 2; вул. Васильківського, 2; вул. Покровська, 36; вул. Паромна, 6; вул. Дементьєва, 8; вул. Хлібозаводська, 5; Донця Захаржевського, 6”, — перерахувала пресслужба.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Відновлення Ізюма: в мерії повідомили, які будинки відремонтують та відбудують»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 22:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія Ізюма – одного з найбільш зруйнованих росіянами міст Харківської області – повідомила про найближчі плани відновлювальних робіт".