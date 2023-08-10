Из минометов и артиллерии обстреливали россияне Харьковщину – Генштаб ВСУ

Приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковщины обстреляли россияне из минометов и артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в частности Уды, Гурьев Казачок, Одноробовка, Стрелечье, Охримовка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и к югу от Новоселовского Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Голубовка, Купянск Харьковской области.

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