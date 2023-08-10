Із мінометів і артилерії обстрілювали росіяни Харківщину – Генштаб ЗСУ

Прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини обстріляли росіяни з мінометів та артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема це Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ Харківської області.