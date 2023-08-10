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Із мінометів і артилерії обстрілювали росіяни Харківщину – Генштаб ЗСУ

Події 19:00   10.08.2023
Оксана Якушко
Із мінометів і артилерії обстрілювали росіяни Харківщину – Генштаб ЗСУ

Прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини обстріляли росіяни з мінометів та артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема це Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ Харківської області.

Читайте також: Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли й атаки ворога на Харківщині, що тривають

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 19:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини обстріляли росіяни з мінометів та артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.".