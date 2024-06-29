Прикордонники знищили ворожий міномет на півночі Харківщини (відео)

Днями бійці підрозділу «Фурія» бригади «Гарт» влучно відпрацювали по міномету противника на Вовчанському напрямку.

«Під час аеророзвідки прикордонники виявили вороже озброєння накрите рядном. По цілі невідкладно завдали удару дроном-камікадзе – від вогневого ураження міномет загарбників більше не міномет», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

Відео: ДПСУ