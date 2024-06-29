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Прикордонники знищили ворожий міномет на півночі Харківщини (відео)

Суспільство 18:29   29.06.2024
Вікторія Яковенко
Прикордонники знищили ворожий міномет на півночі Харківщини (відео) скриншот

Днями бійці підрозділу «Фурія» бригади «Гарт» влучно відпрацювали по міномету противника на Вовчанському напрямку.

«Під час аеророзвідки прикордонники виявили вороже озброєння накрите рядном. По цілі невідкладно завдали удару дроном-камікадзе – від вогневого ураження міномет загарбників більше не міномет», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

Відео: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 18:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями бійці підрозділу «Фурія» бригади «Гарт» влучно відпрацювали по міномету противника на Вовчанському напрямку.".