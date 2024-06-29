Прикордонники знищили ворожий міномет на півночі Харківщини (відео)
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Днями бійці підрозділу «Фурія» бригади «Гарт» влучно відпрацювали по міномету противника на Вовчанському напрямку.
«Під час аеророзвідки прикордонники виявили вороже озброєння накрите рядном. По цілі невідкладно завдали удару дроном-камікадзе – від вогневого ураження міномет загарбників більше не міномет», – зазначили у Державній прикордонній службі України.
Відео: ДПСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Волчанское, гпсу, знищили, миномет, пограничники, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 18:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями бійці підрозділу «Фурія» бригади «Гарт» влучно відпрацювали по міномету противника на Вовчанському напрямку.".