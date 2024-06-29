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Пограничники уничтожили вражеский миномет на севере Харьковщины (видео)

Общество 18:29   29.06.2024
Виктория Яковенко
Пограничники уничтожили вражеский миномет на севере Харьковщины (видео) скриншот

На днях бойцы подразделения «Фурия» бригады «Гарт» метко отработали по миномету противника на Волчанском направлении.

«Во время аэроразведки пограничники обнаружили вражеское вооружение накрытое рядном. По цели нанесли удар дроном-камикадзе – от огневого поражения миномет захватчиков больше не миномет», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Видео: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 18:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях бойцы подразделения «Фурия» бригады «Гарт» метко отработали по миномету противника на Волчанском направлении.".