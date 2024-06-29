Пограничники уничтожили вражеский миномет на севере Харьковщины (видео)
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На днях бойцы подразделения «Фурия» бригады «Гарт» метко отработали по миномету противника на Волчанском направлении.
«Во время аэроразведки пограничники обнаружили вражеское вооружение накрытое рядном. По цели нанесли удар дроном-камикадзе – от огневого поражения миномет захватчиков больше не миномет», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Волчанское, гпсу, знищили, миномет, пограничники, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 18:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях бойцы подразделения «Фурия» бригады «Гарт» метко отработали по миномету противника на Волчанском направлении.".