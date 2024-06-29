Пограничники уничтожили вражеский миномет на севере Харьковщины (видео)

На днях бойцы подразделения «Фурия» бригады «Гарт» метко отработали по миномету противника на Волчанском направлении.

«Во время аэроразведки пограничники обнаружили вражеское вооружение накрытое рядном. По цели нанесли удар дроном-камикадзе – от огневого поражения миномет захватчиков больше не миномет», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Видео: ГПСУ