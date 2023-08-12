На Купянщине из-за российской атаки произошел пожар – ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В 7:10 оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района в Харьковской области. В результате удара загорелось хозяйственное сооружение на территории частного дома.
Площадь пожара составила около 50 кв.м, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные локализовали огонь в 07:37 и ликвидировали его окончательно в 07:37. Жертв и пострадавших нет», — отметили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 07:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 7:10 оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района в Харьковской области. В результате удара загорелось хозяйственное сооружение на территории частного дома.".