На Купянщине из-за российской атаки произошел пожар – ГСЧС

В 7:10 оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района в Харьковской области. В результате удара загорелось хозяйственное сооружение на территории частного дома.

Площадь пожара составила около 50 кв.м, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные локализовали огонь в 07:37 и ликвидировали его окончательно в 07:37. Жертв и пострадавших нет», — отметили спасатели.