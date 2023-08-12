На Куп’янщині через російську атаку сталася пожежа – ДСНС

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

О 7:10 окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині. Внаслідок удару загорілася господарча споруда на території приватного будинку.

Площа пожежа склала близько 50 кв.м, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 07:37 та ліквідували його остаточно о 07:37. Жертв та постраждалих немає», – зазначили рятувальники.