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На Куп’янщині через російську атаку сталася пожежа – ДСНС

Події 07:54   12.08.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янщині через російську атаку сталася пожежа – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

О 7:10 окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині. Внаслідок удару загорілася господарча споруда на території приватного будинку.

Площа пожежа склала близько 50 кв.м, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 07:37 та ліквідували його остаточно о 07:37. Жертв та постраждалих немає», – зазначили рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 07:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині через російську атаку сталася пожежа – ДСНС".