На Куп’янщині через російську атаку сталася пожежа – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
О 7:10 окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині. Внаслідок удару загорілася господарча споруда на території приватного будинку.
Площа пожежа склала близько 50 кв.м, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 07:37 та ліквідували його остаточно о 07:37. Жертв та постраждалих немає», – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 07:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині через російську атаку сталася пожежа – ДСНС".