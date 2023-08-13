На въезде в Харьков остановили молодого человека с гранатами

22-летний мужчина перевозил в своей машине гранаты и патроны калибра 5,45 мм. Боеприпасы обнаружили в ходе проверки на блокпосту при въезде в Харьков.

Запрещенные предметы изъяли, проводятся следственные действия, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его словам, всего за сутки на блокпостах правоохранители совместно с военными проверили более 3750 транспортных средств, а кроме этого составили два админпротокола в отношении пьяных водителей.