На въезде в Харьков остановили молодого человека с гранатами
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22-летний мужчина перевозил в своей машине гранаты и патроны калибра 5,45 мм. Боеприпасы обнаружили в ходе проверки на блокпосту при въезде в Харьков.
Запрещенные предметы изъяли, проводятся следственные действия, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
По его словам, всего за сутки на блокпостах правоохранители совместно с военными проверили более 3750 транспортных средств, а кроме этого составили два админпротокола в отношении пьяных водителей.
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 08:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22-летний мужчина перевозил в своей машине гранаты и патроны калибра 5,45 мм. Боеприпасы обнаружили в ходе проверки на блокпосту при въезде в Харьков.".